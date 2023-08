Bundesliga: Dortmund lässt gegen Bochum Punkte liegen

1 / 4 Der Arm war zu spät oben bei Gregor Kobel. IMAGO/Team 2 Doch am Ende hielt er mit seiner Klasse dem Team einen Punkt fest. AFP Zesiger feierte mit Wolfsburg den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Getty Images

Darum gehts Fünf Bundesliga-Spiele fanden am Samstagnachmittag statt.

Bei Dortmund fiel einmal mehr Gregor Kobel auf.

Dieses Mal nicht nur positiv.

Kobel patzt und brilliert

Der Nati-Goalie zeigte beim 1:1 gegen Bochum, wie nah Freud und Leid sind. Beim frühen Gegentor sah der BVB-Goalie unglücklich aus. Er reagierte auf einen Kracher zu spät und brachte seinen Arm nicht mehr hoch. Auf X, ehemals Twitter waren sich die Fans einig – «Kobel mit T-Rex-Armen». Der BVB konnte die Partie allerdings noch ausgleichen, und brauchte dann wieder die Hilfe ihres Goalies. Auf sensationelle Weise verhinderte dieser dann nämlich den erneuten Rückstand. Einen abgefälschten Schuss wischte Kobel noch von der Linie und sicherte seinem Team einen Punkt im Derby.

Fischer gewinnt dank Neuzugang

Zum ersten Mal in seiner Fussballkarriere stand der deutsche Nationalspieler Robin Gosens am Samstag in einer Bundesliga-Startelf. Union Berlin holte ihn erst in diesem Sommer von Inter und machte den 29-Jährigen zum Rekordtransfer. Dies zahlte er gegen Darmstadt mit einem Doppelpack zurück. Am Ende holte das Team von Urs Fischer trotz langem Unterzahlspiel (Gelb-Rot in der 21. Minute) einen verdienten 4:1-Auswärtssieg beim Aufsteiger.

Blutender Nati-Verteidiger

Cédric Zesiger musste in der 50. Minute gepflegt werden. Der Wolfsburger wurde im Gesicht getroffen und blutete. Dennoch raffte er sich wieder auf und spielte weiter souverän seinen Stiefel hinunter. Am Ende durfte er im zweiten Spiel schon wieder jubeln. Jonas Wind erzielte nämlich beim 2:1-Sieg gegen Köln schon wieder einen Doppelpack. Er steht nun nach zwei Spielen schon bei vier Toren.

Vaterfreuden – doch trotzdem Pleite

Jan-Niklas Beste verpasste das erste Heidenheimer Bundesliga-Spiel in der vergangenen Woche aufgrund der Schwangerschaft seiner Partnerin. Nun, da das Kind geboren war, stand er gegen Hoffenheim im zweiten Bundesliga-Spiel wieder in der Startelf und erzielte das erste Heidenheimer Bundesliga-Tor in der Geschichte. Doch trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung der Heidenheimer gab es nicht den Sieg. Hoffenheim drehte die Partie noch und gewann mit 3:2.

Rückkehrer knockt Bremen aus

Maximilian Philipp kehrte in diesem Sommer zurück zu seinem alten Verein nach Freiburg. Gegen Bremen wurde der Angreifer in der zweiten Halbzeit eingewechselt und in der 95. Minute hämmerte er den Ball ins Netz und sorgte so für den knappen 1:0-Heimsieg der Breisgauer.