Bundesliga-Konferenz live: Alle Spiele am Samstag im Ticker

Für Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat der «eklatante Vorfall» um Superstar Sadio Mané nach der vereinsinternen Sperre von einem Spiel und einer Geldstrafe keine weiteren Konsequenzen. «Wir haben es geklärt, damit es dann auch geklärt ist. Der Sadio, ich bin sein erster Anwalt und auch sein erster Verteidiger. Ich kenne ihn ausschliesslich als absoluten Top-Profi. Er hat sich nie, nie, nie etwas zuschulden kommen lassen. Jeder hat das Recht, mal einen Fehler zu machen. Das war too much. Er hat es eingesehen und eine Entschuldigung hat stattgefunden», sagte Tuchel während der Pressekonferenz vor dem Spiel des FC Bayern gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag.