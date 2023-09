Bundesliga-Konferenz: Harry Kane schiesst Bochum ab

Schweizer Verteidiger von Bayern abgeschossen

Es lief die 36. Spielminute, als der Schweizer Noah Loosli bei Bochum in der Allianz Arena aufs Feld geschickt wurde – der Spielstand zu diesem Zeitpunkt: 0:3 aus Sicht der Gäste. Nur zwei Minuten nach Looslis Einwechslung gab es bereits das nächste Bayern-Tor. Bochum war komplett chancenlos. Bei Bayern überragte Harry Kane. Der Engländer überzeugte mit drei Toren und zwei Vorlagen. Am Ende stand ein 7:0-Sieg des Meisters auf der Anzeigetafel.

Fischer mit Union in der Krise

Die sorgenvollen Blicke werden mehr bei Urs Fischer. Nach der bitteren späten 0:1-Pleite gegen Real Madrid gibt es den nächsten Rückschlag. Gegen Hoffenheim verlor Union Berlin mit 0:2. Ein unnötiges Foul von Bonucci half den Hoffenheimern. Kramaric blieb vom Penaltypunkt eiskalt. Beier doppelte in der 38. Minute nach. Die Berliner wurden zwar besser, doch für ein Tor reichte es nicht. Union hat nun drei von fünf Spielen in der aktuellen Bundesliga-Saison verloren.

Kobel überzeugt mit dem BVB

Es war einer der ersten überzeugenden Auftritte des BVB in dieser Saison. Gegen Wolfsburg erspielten sich Kobel und Co. drei Punkte. Das goldene Tor erzielte Marco Reus in der 68. Minute nach Vorarbeit von Julian Brand. Kobel, der als Captain fungierte, musste nur einmal eingreifen. Was zu reden gab: BVB-Stürmer Niklas Füllkrug zeigte nach seiner Auswechslung seine Schienbeinschoner. Auf diesen ist noch immer das Logo seines Ex-Clubs Werder Bremen zu sehen.