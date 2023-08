Bundesliga-Konferenz: Der Samstag im Liveticker

16' Leverkusen – Leipzig 0:0: Die Gäste haben nun immer mehr Ballbesitzphasen und gestalten das Spiel deutlich ausgeglichener, als noch in den Startminuten. Leverkusen muss sich vermehrt in der Defensive betätigen, lässt sich aber kaum nach hinten drängen, sondern rennt energisch an. Xhaka geht mit vollem Einsatz in den Zweikampf und leitet den Konter ein. Doch Schiedsrichter Brych entscheidet auf Foul. Leipzig bleibt in Ballbesitz.