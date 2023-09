Bundesliga: Leipzig schiesst sich für YB warm, Dortmund mit Sieg in Freiburg

1 / 8 Vier Bundesliga-Spiele, sieben Skorerpunkte: Xavi Simons befindet sich mit Leipzig im Hoch. Jan Woitas/dpa Gegen Augsburg gabs ein 3:0-Sieg. Jan Woitas/dpa Mbabu (r.) und Co. hatten nichts zu melden. AFP

Darum gehts Leipzig schlägt Augsburg und Ruben Vargas mit 3:0, während der BVB nur Remis spielt.

Bei Freiburg drehen Gregor Kobel und Co. die Partie und der BVB siegt 4:2.

Urs Fischers Union Berlin verliert am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg.

Achtung, YB: Am Dienstag (ab 18.45 Uhr live bei uns) kommt eine Mannschaft ins Wankdorf, die zurzeit kaum zu stoppen scheint. Angeleitet durch den 20-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Xavi Simons hat Leipzig nun den dritten Bundesliga-Gegner in Folge deklassiert: Nach dem 5:1 gegen Stuttgart und dem 3:0 bei Union Berlin musste nun Augsburg mit den Schweizern Ruben Vargas und Kevin Mbabu (ebenfalls 3:0) dran glauben.

Im Super Cup hatte das Team von Marco Rose auch Ligakrösus Bayern München 3:0 besiegt. Die einzige Niederlage gabs zum Saisonauftakt bei Granit Xhakas Leverkusen (2:3). Gegen Augsburg trafen Simons (6.), Loïs Openda (11.) und David Raum (27.) – die Visiere für das Duell gegen den Schweizer Meister sind eingestellt. Und das auch ohne den verletzten Offensiv-Star Dani Olmo. Imposant: Simons erzielte im vierten Bundesliga-Spiel sein drittes Tor (vier Assists).

Fischers Union misslingt Real-Hauptprobe

Ebenfalls in der Champions League ran muss kommende Woche Union Berlin. Das Team des Schweizer Trainer Urs Fischer wird zum ersten Mal überhaupt in der Clubgeschichte die berühmte «The Chaaaampiooons»-Hymne zu hören bekommen – und das gleich mit einem Gastspiel am Mittwoch bei Real Madrid.

Im Gegensatz zu Leipzig gabs für die Köpenicker ein 1:2 bei Wolfsburg (ohne Cédric Zesiger, auf der Bank). Jonas Wind (12.) und Joakim Maehle (30.) trafen für die Wölfe, Unions Neuzugang Robin Gosens (28.) konnte zwischenzeitlich ausgleichen.

BVB dank Doppelpacker Hummels

Die formstarken Wölfe reihen sich mit neun Punkten und zusammen mit Leipzig, Stuttgart (3:1 bei Mainz und Edimilson Fernandes) und Hoffenheim (3:1 in Köln) hinter den punktgleichen Leverkusen und Bayern (je 10 Zähler) weit oben in der Tabelle ein. Nicht in diesen Breitengraden aufzufinden ist Borussia Dortmund, das nach zuletzt zwei sieglosen Spielen in Freiburg 4:2 gewinnen konnte.

Das Team mit Nati-Goalie Gregor Kobel war durch Mats Hummels (11.) in Führung gegangen und gab das Spiel nach zwei Toren durch Lucas Höler und Nicolas Höfler in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus der Hand. Im zweiten Durchgang stellten Donyell Malen (60.) und Mats Hummels (88.) die Partie noch einmal auf den Kopf. Der Alt-Internationale Hummels stolperte den Ball irgendwie über die Linie. Marco Reus machte dann in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Wer wird deutscher Meister? Leverkusen. Bayern. Leipzig. Dortmund. Ein anderer Club.