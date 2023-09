Bundesliga: Granit Xhaka gewinnt mit Leverkusen in Mainz

Granit Xhaka kassierte gegen Mainz früh die Gelbe Karte, fährt am Ende aber den nächsten Sieg mit Leverkusen an. Die Werkelf ist damit zumindest temporär wieder Spitzenreiter.

Granit Xhaka fährt mit Bayer Leverkusen in Mainz den nächsten Sieg ein.

Gerry Seoane gewinnt derweil seine erste Partie als Gladbach-Coach.

Xhaka holt früh Gelb und siegt weiter

Schon nach drei Minuten säbelte Granit Xhaka den Mainzer Karim Onisiwo kurz vor der Strafraumgrenze um und kassierte deshalb die frühe Gelbe Karte. Den darauffolgenden Freistoss konnte Edimilson Fernandes nicht verwandeln und auch in der Folge läuft vieles gegen die tapfer kämpfenden Mainzer. Ein unglückliches Eigentor von van den Berg (18. Minute) brachte Leverkusen auf die Siegesstrasse.



Nach der Pause doppelte der Xhaka-Club dank einem fantastischen Freistosstreffer Grimaldos (59.) und Hofmanns Tor (65.) nach und krallte sich zumindest für einige Stunden die Tabellenspitze wieder. 5 Siege und 1 Remis bedeuten den besten Bundesliga-Saisonstart in der Leverkusener Vereinsgeschichte. Xhaka erklärte im Sky-Interview, es sei kein spektakuläres Spiel gewesen. «Man kann schön spielen fürs Auge, aber wenn man am Schluss nicht fightet, wird es schwer», so der Nati-Captain.

Weniger gut ist die Stimmung derweil bei Schlusslicht Mainz. «Ich bin überzeugt, so wie die Jungs trainieren, werden wir da unten wieder rauskommen», zeigte sich der zurzeit verletzte Mainz-Captain und Nati-Verteidiger Silvan Widmer im Pauseninterview bei Sky aber weiter zuversichtlich.

Fanärger bei Gladbach

Grosse Aufregung gabs bei Bochum gegen Gladbach schon vor dem Anpfiff. Das Spiel konnte erst mit zehn Minuten Verspätung beginnen, weil im Gästebereich grosse Fahnen und Banner die Sicherheitstore verdeckten. Erst nach langen Diskussionen und der fünften (!) Stadiondurchsage nahmen die Gladbacher Fans die Fahne weg. Ruhiger wurde es dann aber nicht. Im Gegenteil: Teile der Gladbacher Ultras warfen Pyrotechnik auf den Rasen und einen Rauchtopf in den angrenzenden Bochumer Fanblock. Eine Fackel flog zudem auf eine Werbebande, die rasch Feuer fing und von der Feuerwehr gelöscht werden musste.

Fussball gespielt wurde in Bochum auch noch. Kurz vor Schluss führt Gladbach auch dank zwei Toren von Alassane Plea mit 3:1.

Krise bei Fischers Union verschärft sich

Seit Urs Fischer bei Union Berlin übernahm, ging es für die Köpenicker fast nur nach oben. Aktuell gibt es für Fischer und Co. aber wenig zu bejubeln. Vor der Partie in Heidenheim verlor Union vier Pflichtspiele in Serie und auch am Samstag setzte es wieder eine Pleite ab. Jan-Niklas Beste sicherte dem Aufsteiger mit einem direkt verwandelten Freistoss die drei Punkte gegen den Champion-League-Club aus der deutschen Hauptstadt.

Rutschiger Rasen in Köln

Nicht nur im Zürcher Letzigrund, sondern auch im Kölner Rheinenergiestadion sorgt die Unterlage für viel Gesprächsstoff. «Was ist das eigentlich für ein Rotzrasen?», fragte sich ein User auf X. Auch andere Fans beklagen sich darüber, dass die Spieler immer wieder hinfallen wegen dem rutschigen Rasen. Trotz den schwierigen Bedingungen sehr bemüht war Stuttgart-Knipser Serhou Guirassy, der jedoch für einmal ohne Torerfolg blieb. Der Guineer erzielte in den ersten 5 Liga-Spielen unglaubliche 10 Tore. Gegen Köln verhinderte in der ersten Halbzeit die Latte, dass ein Kopfball Guirassys im Tor landete. Anstelle von Guirassy war es am Ende Deniz Undav (68.), der kurz nach seiner Einwechslung das 1:0 und kurz vor Schluss (88) das 2:0 für den VfB erzielte.

Zesiger spielt durch bei Sieg gegen Frankfurt

Etwas im Schatten von Guirassy, Harry Kane und Co. mauserte sich der Däne Jonas Wind zu einem der Toptorschützen der Bundesliga. Auch gegen Frankfurt traf der Wolfsburg-Stürmer (31.) erst zum 1:0 und kurz vor Schluss per Penalty-Nachschuss zum 2:0 (85.). Nati-Verteidiger Cédric Zesiger stand bei den Wölfen erstmals seit dem 2. September wieder in der Startelf. Der Berner feierte mit seinem Club einen wichtigen Heimsieg gegen Frankfurt, bei denen Deutschlands WM-Held von 2014, Mario Götze (59.) mit Gelb-Rot vom Platz flog.