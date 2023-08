Bundesliga live: Werder Bremen – Bayern München

Von Beginn weg übernahmen die Münchner in der ersten Hälfte das Spieldiktat und gingen bereits nach vier Minuten dank Sané in Führung. Werder wurde zwar früh kalt erwischt, verteidigte in der Folge aber solidarisch und liess kaum nennenswerte Chancen zu. Nach vorne ging bei Werder allerdings wenig. Immer wieder ging der Ball in der Vorwärtsbewegung schnell verloren. Einzig durch Standards konnten die Bremer zumindest etwas Gefahr erzeugen. Bittencourt netzte nach dem Freistoss von links in der neunten Minute gar per Kopf ein. Doch er war aus einer Offside-Position gestartet.