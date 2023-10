Bundesliga: FCSG-Trainer Peter Zeidler dementiert Augsburg-Gerücht

Peter Zeidler in die Bundesliga? Diese Mutmassung verbreitete sich am Mittwoch wie ein Lauffeuer. Der deutsche Trainer des FC St. Gallen hatte im Training der Espen gefehlt – zudem sei sein Auto in Augsburg gesichtet worden, wo der Club der beiden Schweizer Ruben Vargas und Kevin Mbabu seit der Entlassung von Enrico Maassen auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter ist. «Ich war nicht in Augsburg. Ich war wirklich krank», dementierte Zeidler am Donnerstag gleich selbst, «das erste Mal seit fünfeinhalb Jahren, in denen ich bei St. Gallen bin.»