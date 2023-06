Bundesliga-Relegation: Stuttgart besiegt Hamburg deutlich

Miro Muheims HSV war chancenlos. Freshfocus

Der Hamburger SV braucht nach einer wahren Lehrstunde beim VfB Stuttgart ein Fussball-Wunder für den Bundesliga-Aufstieg. Der Zweitliga-Dritte unterlag im ersten Teil des Relegationsdramas am Donnerstag 0:3 und muss sich im Rückspiel am Montag (ab 20.45 Uhr live bei uns) massiv steigern, um die Stuttgarter doch noch irgendwie als Bundesligist abzulösen. Zu allem Überfluss sah der kurz zuvor eingewechselte Anssi Suhonen nach einem harten, unsportlichen Foulspiel die Rote Karte (69.).

Konstantinos Mavropanos nach wenigen Sekunden, der frühere HSV-Profi Josha Vagnoman (51.) und Serhou Guirassy (54.) brachten den VfB mit ihren Toren in die beste Ausgangsposition, den dritten Abstieg seit 2016 in der Relegation abzuwenden. Guirassy vergab noch einen Foulelfmeter (27.), in der ersten Halbzeit hätte der dominante Bundesligist vor 47'500 Zuschauern in der ausverkauften Arena noch weitere Treffer erzielen können. Die HSV-Elf von Trainer Tim Walter, der den VfB einst im Unfrieden verlassen musste, fand offensiv lange nicht statt. Der Schweizer Miro Muheim konnte beim HSV nur wenig Akzente setzen.

Es geht um viel

Für beide Vereine geht es in der Relegation um enorm viel. Die finanziellen Einschnitte für den VfB lägen bei einem Abstieg im zweistelligen Millionenbereich, der HSV will sich sein dann schon sechstes Jahr in der 2. Liga unbedingt ersparen.

HSV-Trainer Walter erlebte seine aussergewöhnliche Rückkehr gewohnt energiegeladen an der Seitenlinie. Mit dem Badener war der VfB in die bisher letzte Zweitliga-Saison gegangen, nach nur einem halben Jahr musste Walter am Tag vor Heiligabend 2019 wieder gehen. «Das wird ein tolles Spiel: der VfB Stuttgart, toller Verein, gegen den HSV, grosser Verein», hatte Walter gestichelt. (dpa)