Bundesliga-Start: Bremen-Fans provozieren Uli Hoeness

Der FC Bayern München gewann am Freitagabend mit 4:0 gegen Werder Bremen.

Mit einem breiten Lächeln klatschte Harry Kane mit seinen Mitspielern ab. Gemeinsam ging es dann in die Kurve zu den mitgereisten Fans. Auch dank des Traumeinstands des neuen Topstars ist Meister FC Bayern standesgemäss in die neue Saison gestartet. Die im Supercup noch enttäuschenden Münchner gewannen am Freitagabend zum Auftakt der Fussball-Bundesliga bei Werder Bremen mit 4:0. Kane gab den Assist zum 1:0 und machte das 2:0 gleich selbst.