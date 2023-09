Bundesliga: RB Leipzig und Bayern spielen Remis.

IMAGO/opokupix

Die Szene des Spiels

Nach einem Freistoss von Leroy Sané fährt Leipzigs Benjamin Henrichs (56. Minute) beim Stand von 2:0 für RB den rechten Arm aus und verschuldet so den Handspenalty, den die Bayern wieder ins Spiel bringt. Schiedsrichter Fritz zeigt nach VAR-Intervention auf den Punkt, Harry Kane verwandelt zum Anschlusstor.

Am Ende geht die Partie 2:2 aus. Damit ist Bayer Leverkusen mit Nati-Captain Granit Xhaka wieder Erster. Der Xhaka-Club siegte am Samstagnachmittag gegen Mainz. Zweiter ist der VfB Stuttgart. Die Schwaben setzten sich am Samstag beim weiter sieglosen 1. FC Köln mit 2:0 durch. Bayern folgt auf Rang drei.

AFP

Die Schlüsselfigur

Weil Stammkeeper Manuel Neuer erst so langsam wieder richtig fit wird, hütet bei Bayern weiterhin Sven Ulreich das Tor. In der 26. Minute greift er nach einer Ecke so richtig daneben und verschuldet so den zweiten Leipziger Treffer massgeblich. Kurz vor Spielschluss verhindert der Neuer-Ersatz aber mit einem etwas riskantem Ausflug den späten Leipziger Siegtreffer.

Die bessere Mannschaft

In der ersten Halbzeit spielen die Leipziger gross auf, profitieren von Bayern-Patzer und führen bis zum Henrichs-Hands (56. Minute) relativ souverän mit 2:0. Nach Kanes Anschlusstor drehen die Bayern auf und sind dem Siegtor in der zweiten Hälfte näher als RB. Am Ende ist es eine verdiente Punkteteilung.

Das Tribünengezwitscher

Im Vorfeld des Topspiels gibt es in Fussball-Deutschland praktisch nur ein Thema, nämlich die überraschende Entlassung Max Eberls bei RB Leipzig am Freitag. Sky-Experte Lothar Matthäus kritisiert vor allem den Zeitpunkt als «unglücklich». Sein Expertenkollege Didi Hamann taxiert den Schritt der Leipziger hingegen als «gut und richtig». «Es zeigt der Mannschaft: Wenn man nicht richtig an Bord ist, muss man gehen«, so Hamann.

Die Tore:

20.’ I 1:0 I Schlager schickt Openda in die Tiefe und jener verwandelt aus ca. 16 Metern eiskalt zur RB-Führung.

26.’ I 2:0 I Ulreich greift bei einer Ecke daneben. Lukeba sagt Danke und nickt per Kopf zum 2:0 ein.

57.’ I 2:1 Blaswich ahnt zwar die Ecke, aber Kane verwandelt den Elfer dennoch zum Anschlusstor der Bayern.

70.’ I 2:2 Nach einer Leipzig-Ecke kontert Bayern blitzschnell. Sané schliesst den Konter souverän ab.

Der Ausblick:

Weiter gehts mit der Champions League. Während die Bayern zum FC Kopenhagen reisen, empfängt RB in der YB-Gruppe Titelverteidiger Man City in Leipzig.