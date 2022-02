Stürmer kommt von Mainz : Bundesliga-Torjäger im Anflug – FC Basel holt Ungarn-Captain Szalai

FCB-Boss David Degen erfüllt sein Versprechen: Kurz vor Transferschluss holt Basel noch einen zweiten Stürmer. Adam Szalai bringt die Erfahrung von 276 Bundesliga-Spielen mit.

Kopf-Operation vor wenigen Wochen

Dass der Szalai-Deal mit Basel zustande kommt, lag vor ein paar Wochen noch in weiter Ferne. Kurz vor Weihnachten musste der Ungare am Kopf operiert werden, laut der Zeitung «Bild» lag er gar auf der Intensiv-Station. Die Fortsetzung der Karriere war ungewiss: «Es war vorher nicht klar, ob ich danach auf dem Fussballplatz noch alles mitmachen kann», so Szalai. Wie die Zeitung berichtete, wurde ihm ein Titanium-Stück eingesetzt, das mit dem Knochen zusammenwachsen muss. Zum Schutz trägt Szalai nun bis auf Weiteres ein Stirnband – und geht damit vielleicht bereits am kommenden Samstag gegen Lausanne auf Torejagd für den FCB.