Bundesliga: Union Berlin trennt sich von Urs Fischer

Die 14. sieglose Partie in Serie war eine zu viel für Urs Fischer . Wie Union Berlin am Mittwochmorgen offiziell bekannt gibt, trennt man sich per sofort vom Schweizer Trainer. Es sei eine «gemeinsame Entscheidung nach fünf erfolgreichen Jahren» gewesen, schreiben die Köpenicker in einem Statement auf Social Media.

«Neues Gesicht, um Entwicklung auszulösen»

Fischer übernahm Union einst in der zweiten Bundesliga und führte sie nach dem Aufstieg in die erste Bundesliga kontinuierlich nach oben. Im letzten Sommer erreichte man sogar sensationell die Champions League. In seinem Statement bedankt sich der Schweizer bei den Union-Fans für das Vertrauen und «die grenzenlose Unterstützung», die er in den letzten fünfeinhalb Jahren erleben durfte. «Ich habe mit Union einen aussergewöhnlichen Verein, mit fantastischen Fans kennen und schätzen gelernt», meint der Coach, der mit dem FC Basel in der Schweiz einst das Double gewann.