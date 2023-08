Bundesliga: Werder Bremen verliert gegen Bayern München

71' Bereits vor einigen Augenblicken zog Coman ein weiteres Mal von der linken Seite nach innen und suchte die weite Torecke, verpasste diese aber nur knapp. Dieses Mal sucht er in einer ähnlichen Situation am weiten Pfosten Kane. Dieser wird von Friedl noch entscheidend aber fair bedrängt und kommt so nicht an den Ball heran.