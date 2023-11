Bundesliga: «Schon fast kriminell, wie man direkt auf Urs Fischer zoomt» 

1 / 4 Granit Xhaka war für einmal nicht spielbestimmend. freshfocus Leverkusen gewann trotzdem gegen Hoffenheim. freshfocus Ernüchterung bei Urs Fischer. REUTERS

Darum gehts Fünf Bundesliga-Spiele fanden am Samstagnachmittag statt.

Für Urs Fischer gab es die 12. Niederlage in Folge.

Granit Xhaka und seine Leverkusener gewinnen weiter.

Urs Fischer mit 12. Pleite in Serie

«Er hat den Job und behält den Job» – Union-Präsident Dirk Zingler wählte vor der Partie der Unioner gegen Frankfurt deutliche Worte. Trotz elf Niederlagen in Folge. Von den Fans wurde Fischer erneut mit Sprechchören gefeiert, doch schon nach zwei Spielminuten machte sich im Stadion Ernüchterung breit. Marmoush schoss Frankfurt in Führung. Nach 14 Minuten doppelte der Hesse nach. In der 82. Minute machte Ignacio Ferri Julia mit dem 3:0 den Deckel drauf und sorgte so für die 12. Niederlage der Saison.

Der Fokus der Kamera lag bei den Toren sofort auf Urs Fischer. Ganz zum Unmut der Union-Fans. Ein Anhänger meinte auf X, vormals Twitter: «Filmt bitte Urs Fischer noch 10 Mal in die Fresse nach einem Gegentor. Was soll denn das?» Ein anderer ergänzte: «Schon kriminell, wie man bei Toren erstmal auf Urs Fischer zoomt.»

Mangelnden Aufwand konnte man den Unionern jedoch mal wieder nicht vorwerfen. Die Frankfurter kamen in der zweiten Halbzeit kaum noch aus der eigenen Hälfte, aber die Offensive der Berliner blieb oft unpräzise und glücklos.

Xhaka- und Goalie-Flop bei Leverkusen-Sieg

56 Minuten lief alles nach Plan für Granit Xhaka und sein Leverkusen. Man dominierte die Auswärtspartie und nach schönen Toren durch Wirtz und Grimaldo führte man auch verdient mit 2:0. Dann hatte Goalie Lukas Hradecky jedoch seinen negativen Auftritt. Er spielte einen Ball in die Füsse von Stach, der sich mit einem starken Lupfer ins Netz bedankte. Nur zwei Minuten später lag der Ball erneut im Leverkusen-Tor.

Dieses Mal war Xhaka mitbeteiligt. Wenige Meter vor dem Strafraum spielte er den Ball in die Füsse eines Gegenspielers. Dessen Abschluss landete am Pfosten und von dort vor den Füssen von Weghorst, der nur noch einschieben musste. Doch der Tabellenführer liess sich vom Hoffenheimer Doppelschlag nicht unterkriegen. Nach einem tollen Dribbling von Boniface besorgte der agile Grimaldo den 3:2-Endstand in der 70. Spielminute. Xhaka und Leverkusen haben nun 14 der 15 Saisonspiele gewonnen und sind noch ungeschlagen. 54 Tore stehen bereits zu Buche.

Remis zwischen Köln und Augsburg

Augsburg wollte nach zwei Siegen in Folge weiter auf der Erfolgswelle reiten. Köln hatte jedoch was dagegen. Am Ende gab für Vargas und Mbabu, die beide in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden, ein 1:1-Unentschieden. Da wäre für beide deutlich mehr drin gewesen: 25 zu 18 Torschüsse feuerten die Teams ab. Auch Vargas hatte seine Chance! Er traf aus der Distanz nur den Innenpfosten.

6-Tore-Spektakel mit Schweizer Beteiligung

Was für ein dramatisches Ende der Partie! Dank eines VAR-Penaltys holte sich Freiburg in der 95. Minute einen Punkt gegen Seoanes Gladbach! Freiburg ging früh in Führung, doch Gladbach traf dann drei Mal, gab jedoch die Partie in den letzten Minuten wieder aus der Hand und verpasste so die drei Punkte.

Fernandes mit erstem Saisonsieg

Bei Mainz brennt der Baum. Nach dem freiwilligen Rücktritt von Trainer Bo Svensson gab es vor der Partie gegen Leipzig auch noch die Entlassung von Anwar El Ghazi nach propalästinensischen Äusserungen. Die Spieler rund um Edimilson Fernandes liessen sich davon aber gegen das Spitzenteam Leipzig nicht unterkriegen. Die Mainzer spielten stark auf und am Ende gab es den ersten Sieg der Saison! Nati-Spieler Fernandes leitete den Führungstreffer in der 76. Minute ein. Barreiro besorgte in der 80. Minute die Entscheidung.