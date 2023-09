Bundesliga: Granit Xhaka gewinnt mit Leverkusen

Am Ende siegte man mit 4:1 gegen Aufsteiger Heidenheim.

Bayer Leverkusen liefert sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Bayern, hat aber die Tabellenführung der Fussball-Bundesliga vorerst verloren. Der Werksclub siegte am Sonntag gegen Neuling 1. FC Heidenheim 4:1 (1:0). Trotzdem zog Serienmeister FC Bayern München durch das 7:0 vom Samstag gegen den VfL Bochum dank der besseren Tordifferenz vorbei.

Victor Boniface mit seinem fünften und sechsten Saisontor (9. Minute/74./Foulelfmeter), Jonas Hofmann (63.) und Amine Adli (82.) schossen den Leverkusener Sieg heraus, Eren Dinkci gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (58.). Granit Xhaka zeigte einmal mehr eine starke Partie. Am Ende hatte er 127 Ballkontakte und eine Passquote von 94 Prozent. Für einmal war er aber nicht an einem Tor beteiligt.

Die Statistik sprach extrem für Leverkusen. Man hatte 72 Prozent Ballbesitz und gab 21 Schüsse ab. Zum Vergleich: Heidenheim hatte zwei Schüsse, von denen einer drin war. Am nächsten Samstag steht für Xhaka und Co. das nächste Spiel an. Dann reisen die Leverkusener nach Mainz.