Bundesliga: Yann Sommer patzt erneut bei Bayern-Pleite

Die Szene des Spiels

Es lief die 65. Spielminute und Bayern hatte bis dahin alles im Griff, führten mit 1:0 – doch dann patzte Yann Sommer. Der Nati-Goalie liess einen harmlosen Schuss von Lee nach vorne prallen. Der Mainzer-Stürmer Ajorque bedankte sich und köpfte ohne Mühe ein. Danach waren die Bayern extrem verunsichert und kassierten noch zwei weitere Treffer zum 1:3-Schlussstand. Damit steht nun die Meistertür für Borussia Dortmund weit offen.

Die Schlüsselfigur

Yann Sommer. Der Nati-Goalie verursachte den Ausgleich und beim dritten Treffer sah er ebenfalls unglücklich aus. Die Diskussionen um den 34-Jährigen werden definitiv nicht abreissen.

So spielten Widmer und Edimilson

Die beiden Nati-Verteidiger agierten mit viel Leidenschaft und warfen alles in die Abwehrarbeit. Edimilson musste dann nach einem Zweikampf kurz vor Schluss ausgewechselt werden.

So geht es weiter

Die Bayern müssen nun auf einen Fehler von Dortmund hoffen. Der BVB spielt am Samstagabend gegen Frankfurt und würde mit einem Sieg an Bayern vorbeiziehen. Der Rekordmeister hätte dann den Meistertitel nicht mehr in den eigenen Füssen.

Die weiteren Spiele

Mit Bochum und Hertha standen gleich zwei Abstiegskandidaten im Einsatz. Beide Teams zeigten sich allerdings ihren Tabellenpositionen entsprechend. Bochum wurde von Wolfsburg aufgrund krasser Eigenfehler deklassiert (1:5). Alles lief schief für den Club aus dem Ruhrpott. Für Hertha und Neu-Trainer Dardai wurde Bremen-Stürmer Ducksch zum absoluten Horror-Gegner. In Abwesenheit von Toptorschütze Füllkrug erzielte er beim 4:2-Sieg drei Tore. Derweil gewann Köln deutlich gegen Hoffenheim