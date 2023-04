Bundesliga: Yann Sommer rettet Bayern den Sieg gegen Freiburg

Die Bundesliga-Konferenz am Samstag hatte so einige Höhepunkte zu bieten. Für einen war auch Yann Sommer verantwortlich.

Freiburg - Bayern

Das Spiel

Eigentlich war es ein Spiel auf ein Tor. Freiburg fokussierte sich komplett auf die Defensivarbeit. Die Bayern rackerten sich ab und liessen zahlreiche Topchancen liegen. Besonders Mané und Sané fielen dabei negativ auf. Es brauchte am Ende den Mut und Willen von de Ligt. Der Innenverteidiger hämmerte den Ball aus gut 25 Metern unter die Latte zum knappen 1:0-Sieg.

So spielte Sommer

Eigentlich war er nie gefordert, doch in der Schlussphase drückten die Freiburger plötzlich und die Bayern brauchten Sommer! Der Nati-Goalie rettete seine Farben mit einer Monsterparade den Sieg. Er war schon unterwegs in die falsche Ecke und reagierte sensationell. Der Sky-Reporter meinte danach: «Es ist mir ein Rätsel, wie er den Ball parieren konnte.»

Das Tribünengezwitscher

Nach Schlusspfiff wurde es plötzlich hektisch. Kimmich war im Zentrum. Dieser regte sich extrem über ein hartes Foulspiel der Freiburger auf und feierte danach gegen die Freiburger Fans. Das passte den Freiburgern so gar nicht.

BVB - Union

Das Spiel

Im heimischen Stadion sind die Borussen einfach klasse. Zumindest war das so in der ersten Halbzeit. Nicht umsonst ging der BVB auch durch Malen (28.) in Führung. Nach der Pause waren die Unioner aber in der Offensive etwas gefährlicher und Kobel war beim Ausgleich ohne Abwehrchance. Doch am Ende blieben alle Punkte in Dortmund. Moukoko profitierte von einem Bock der Unioner und schob lässig zum 2:1-Sieg ein.

So spielte Kobel

Nach seinem Gala-Auftritt gegen Leipzig war Kobel gegen Union eigentlich nie gefordert. Dementsprechend wenig Ballkontakte hatte der 25-Jährige.

Die weiteren Schweizer

Djibril Sow schlenzte die Kugel ins Netz und feierte wieder einmal einen Torerfolg. Dennoch gingen seine Frankfurter gegen Leverkusen als Verlierer vom Platz. Ebenfalls als Torschütze auszeichnen konnte sich Ruben Vargas. Doch auch sein Team, der FC Augsburg, verlor die Partie. Edimilson Fernandes war zwar kein Torschütze, doch seine Partie verlief trotzdem spektakulär. Vier Treffer fielen in den letzten 15 Minuten.