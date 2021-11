Abstimmung – Bundesplatz wird am Sonntag wegen Demos abgesperrt

Die Behörden in der Schweiz wappnen sich für einen unruhigen Abstimmungssonntag. Grund dafür ist das stark polarisierende Covid-19-Gesetz. Am Freitag teilte die Bundeskanzlei konkrete Vorkehrungen mit. Die Kapo Bern rechne am Abstimmungssonntag ab etwa 13 Uhr mit verschiedenen Kundgebungen in der Stadt Bern und werde mit einem der Lage angepassten Sicherheitsdispositiv präsent sein, heisst es in der Mitteilung.