Höchste Schweizerin in der Ukraine: Bundespolizei warnte Irène Kälin vor Reise in die Ukraine

Das russische Verteidigungsministerium habe eine direkte Drohung gegen westliche Politiker ausgesprochen, die sich in Kiew aufhalten, schreibt «Spiegel online». «Die russische Armee ist rund um die Uhr in Bereitschaft, um mit hochpräzisen Langstreckenwaffen Vergeltungsschläge auf Entscheidungszentren in Kiew zu starten.» Bei solchen Massnahmen wäre es für Russland nicht unbedingt ein Problem, wenn Vertreter bestimmter westlicher Länder in diesen Entscheidungszentren anwesend wären, erklärte das Ministerium weiter.