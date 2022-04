Wegen Ukraine-Krieg : Bundespräsident Cassis will sämtliche Schweizer Waffenexporte aussetzen

Am Mittwoch wird der Bundesrat voraussichtlich über den Ukraine-Krieg und die Schweizer Neutralität diskutieren. Besonders brisant: Bundespräsident Ignazio Cassis will offenbar alle Waffenexporte vorübergehend aussetzen.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine will Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP) die Schweizer Waffenexporte temporär aussetzen. Das haben die Zeitungen der Tamedia aus gut informierten Kreisen erfahren. Dabei gehe es offenbar um ein Moratorium für sämtliche Schweizer Munitions- und Waffenexporte und nicht bloss um den Export von Kriegsmaterial an kriegsführende Staaten. Wie lange das temporäre Exportverbot von Schweizer Waffen gelten soll, sei noch unbekannt. Der Bundesrat wird voraussichtlich am Mittwoch über den Ukraine-Krieg und die Schweizer Neutralität diskutieren.



Begründet werde der Vorschlag des Bundespräsidenten laut gut informierten Quellen mit der unübersichtlichen Lage bei den Waffenlieferungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. So soll Cassis die Befürchtung geäussert haben, dass Schweizer Waffen über Umwege im Kriegsgebiet landen könnten.