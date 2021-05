Live-Talk aus Bern - «Wir sind bei den Lebensmitteln jetzt schon abhängig vom Ausland»

Wäre Bio für alle bezahlbar, wenn die Händler einen Teil ihrer Margen hergeben würden? «Das ist nicht so einfach, der Markt folgt seinen eigenen Regeln», sagt Parmelin. «Wenn am Ende der Kette ein Brot gekauft wird, gehen maximal 10 Prozent an den Bauern, der das Getreide dafür produziert hat. Ob das richtig ist, darüber kann man diskutieren, aber auch die verarbeitende Industrie, der Bäcker muss davon leben. Es ist nicht die Rolle des Staats, hier einzugreifen und den Wettbewerb zu verzerren.» Die Schweiz sei ein liberales Land und wolle das bleiben.