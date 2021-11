Stagnation bei Neuimpfung : Bundespräsident Parmelin fordert Booster-Impfung für alle

Wenn die Impfquote nicht mehr steige, müsse man die dritte Corona-Impfung forcieren, sagt Bundesrat Guy Parmelin in einem Interview.

Deshalb will er die Booster-Impfung forcieren.

Die dritte Impfung dürfte bald auch in der Schweiz für alle zugänglich sein. Wenn die Impfquote nicht mehr steige, müsse man diese Massnahme forcieren, sagt Bundespräsident Guy Parmelin im Interview mit der «NZZ am Sonntag». «Ich bin überzeugt, dass die Drittimpfung in nächster Zeit auf die Gesamtbevölkerung ausgeweitet werden muss.»