Bundesrat und Weinbauer

Guy Parmelin wurde am 9. Dezember 2015 in den Bundesrat gewählt. Seine Vorgängerin war Eveline Widmer-Schlumpf (BDP). Seit 2019 steht Parmelin dem Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) vor. Er vertrete zu 95 Prozent das Parteiprogramm der SVP, sagte er 2015. Der 61-Jährige aus Bursins VD verfügt über eine eidgenössische Matura mit Schwerpunkt Latein und Englisch, ist diplomierter Landwirt und Betriebsleiter Weinbau. Bis zu seiner Wahl in den Bundesrat baute er mit seinem Bruder in den familieneigenen Weinbergen Wein an. Parmelin ist mit Caroline Parmelin, die als Deutschlehrerin arbeitete, verheiratet.