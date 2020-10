Coronavirus in Deutschland : Bundespräsident Steinmeier in Quarantäne, 1. Test negativ

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte Kontakt zu einer infizierten Person. Nun muss er vorerst in seiner Dienstvilla in Berlin-Dahlem bleiben.

Nach dem positiven Corona-Test eines Personenschützers hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Samstag in Quarantäne begeben. Ein erster Corona-Test bei dem Staatsoberhaupt fiel negativ aus, wie eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes mitteilte. Steinmeier bleibe selbstverständlich weiter in Quarantäne, derzeit befinde er sich in seiner Dienstvilla in Berlin-Dahlem. In den kommenden Tagen soll Steinmeier erneut getestet werden. Bei dem Personenschützer aus dem Kommando des Bundeskriminalamtes handele es sich um eine Kontaktperson ersten Grades.