Bundesräte erhalten 2023 eine saftige Lohnerhöhung

Der Bund hebt den Lohn seiner Angestellten um 2,5 Prozent an.

Aufgrund der massiven Jahresteuerung in der Schweiz steigen die Löhne der Bundesräte im kommenden Jahr erneut. Ueli Maurer hat jedoch darauf gepocht, die prognostizierte Jahresteuerung von drei Prozent aufgrund der Haushaltslage des Bundes nicht komplett auszugleichen. Tatsächlich steigen die Bundesrats-Löhne nicht um die kompletten drei Prozent, sondern nur um 2,5 Prozent.

Gewerkschaft spricht von höchsten Lohnerhöhungen seit 20 Jahren

Auch nach ihrer Amtszeit ist für die Bundesrätinnen und Bundesräte gut gesorgt: So erhalten sie für den Rest ihres Lebens die Hälfte des Lohns als Rente. Auch in den Kantonen werden die Regierungslöhne angepasst. Hier beträgt der Teuerungsausgleich in einigen Kantonen jedoch nur 1,5 Prozent. Eine Besonderheit bei den Lohnerhöhungen bildet der Kanton Basel-Stadt, wie «CH Media» berichtet. Hier erhalten nur die niedrigen Lohnklassen den kompletten Teuerungsausgleich, die höchsten Löhne werden hingegen nur um 65 Prozent der Teuerung angehoben.