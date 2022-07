: Bundesräte verbringen Feiertage meist zuhause

Nach der letzten Bundesratssitzung in diesem Jahr werden sich die Bundesräte über die Feiertage verabschieden.

Samuel Schmid feiert Weihnachten und Neujahr im familiären Kreis zuhause, wie sein Sprecher Martin Bühler sagte. Beruflicher Höhepunkt dürfte an Silvester kurz vor Mitternacht der Telefonanruf des jetzigen Bundespräsidenten Joseph Deiss sein, mit dem Schmid erstmals das Amt des Bundespräsidenten übergeben wird. Dieser Anruf ist laut Manuel Sager, Informationschef im Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement (EVD), eine gute Tradition sowie ein Symbol für die kollegiale Beziehung unter den Bundesräten und für die Kontinuität der Regierung. Im übrigen werde auch Deiss die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage vorwiegend zuhause im Kreise der Familie verbringen. So auch Christoph Blocher, der diese Zeit in seiner Villa in Herrliberg am Zürichsee geniessen wird, wie seine Sprecherin Claudia Imhasly sagte.