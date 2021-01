Elektronische Identifizierung: Bundesrätin Keller-Sutter lanciert Abstimmungskampf zum umstrittenen E-ID-Gesetz

Am 27. September 2019 nahmen National- und Ständerat das Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID) in der Schlussabstimmung an. Kritiker des neuen Gesetzes ergriffen daraufhin das Referendum, das sie im Februar 2020 mit rund 65'000 Unterschriften einreichten. Die Volksabstimmung dazu findet am 7. März 2021 statt. Mit der heutigen Medienkonferenz lanciert Bundesrätin Karin Keller-Sutter den Abstimmungskampf.