Nach heftiger Kritik : Bundesrätin Keller-Sutter lässt jetzt doch ein Verbot von Nazi-Symbolen prüfen

Der Bundesrat hat Anfang Februar ein Verbot von Nazi-Symbolen abgelehnt. Nach heftiger Kritik an diesem Entscheid wird ein solches nun doch geprüft.

«Eine Zustimmung des Bundesrates wäre in dieser Hochzeit des Rechtsextremismus wichtig gewesen», sagt ein Twitter-User.

Karin Keller-Sutter will ein solches prüfen lassen.

Ende Januar forderte der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) ein Verbot von Nazi-Symbolen – erstmals in dieser Deutlichkeit. Die Verwendung von nationalsozialistischen Symbolen in den letzten Jahren habe markant zugenommen, sagt SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner. «Ob nun Hitlergrüsse in der Öffentlichkeit oder die Judensterne im Umfeld der Corona-Massnahmen-Gegnerschaft», nennt Kreutner als Beispiele.