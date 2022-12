«Bundesrätin klingt für mich noch etwas komisch»

Frau Baume-Schneider, wie klingt der Titel «Bundesrätin» in ihren Ohren?

Es klingt noch etwas komisch für mich, diese zwei «B», «Baume» und «Bundesrätin». Aber nein, ich freue mich sehr darüber und ich muss es auch sehr ernst nehmen, denn ich habe viel Respekt vor den Institutionen. Es hat mich sehr berührt, dass die Leute mich in diesem Amt sehen wollen und dass ich in Zukunft mit den sechs Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten kann. Und ich will, dass auch die Personen, die mich nicht gewählt haben, mich kennenlernen und sehen, dass ich eine vertrauenswürdige Frau bin, die Politik mit viel Respekt und Ehrlichkeit betreibt.