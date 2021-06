Patrouille des Glaciers - Bundesrätin Viola Amherd entmachtet privaten Verein

Der «Verein zur Unterstützung, Verwaltung und Förderung der Patrouille des Glaciers» war in den letzten Jahren zuständig für Teilbereiche wie Marketing und Sponsorensuche – das Militär für die Organisation und Sicherheit.

Bis 2010 arbeiteten die Vereinsmitglieder unentgeltlich, schreibt der «Tages Anzeiger» und bis dahin hätte der Verein eine Reserve von gut 100’000 Franken angehäuft, wie ein früheres Mitglied erzählt. In den letzten Jahren habe der Verein ein Vermögen von über zwei Millionen Franken aufgebaut und die Mitglieder des Vorstands gerieten in immer heftigere Kritik, nachdem bekannt wurde, dass sie sich für ihre Arbeit im Verein hohe Saläre im fünf- bis sechsstelligen Bereich auszahlten – ohne die anderen Vereinsmitglieder darüber zu informieren.

Verantwortung entzogen

Aufgrund des Bekanntwerdens dieser Vorgänge innerhalb des Vereins, entschied Verteidigungsministerin Viola Amherd die Absetzung des Vereins. Künftig wird die Hauptverantwortung für das Rennen eine gemeinnützige Stiftung innehaben. Der Bund unterstützt die Stiftung, während das Bundesamt für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport weiterhin für die Organisation und Durchführung verantwortlich sein wird, dafür hat sich der Bund bis 2028, also vier Durchführungen, verpflichtet. Darauf haben sich der Walliser Regierungsrat Frédéric Favre (FDP) und die Oberwalliserin Viola Amherd (CVP) in den letzten Wochen geeinigt.

Streit vorerst beigelegt

Die nächste Patrouille des Glaciers wird im April 2022 durchgeführt, nachdem sie 2020 pandemiebedingt abgesagt werden musste. Der Verein verliert nun so nicht nur seine Aufgabe sondern auch einen Grossteil seines angehäuften Vermögens, das er in die neue Stiftung mit einbringen wird, wie das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport in einer Mitteilung bestätigt.