Viola Amherd: Bundesrätin stürzt beim Wandern

VBS-Vorsteherin Viola Amherd hat sich bei einem Sturz beim Wandern einen Bruch am Ellbogen zugezogen. Passiert ist der Unfall bei einer Wanderung auf der Bettmeralp in ihrem Heimatkanton Wallis, wie das Nachrichtenportal Nau.ch unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt.



Die 61-Jährige führe ihre Amtsgeschäfte weiter, müsse sich jedoch auf Anraten ihres Arztes bis zum 10. August schonen. Einen Arbeitsbesuch in Südkorea müsse sie jedoch absagen.



Bei ihrem Sturz habe sie sich einen Bruch des Radiusköpfchens am Ellbogen zugezogen. Sie sei demnach auf lockerem Gestein ausgerutscht.