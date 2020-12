Um 12.30 Uhr tritt der Gesundheitsminister Alain Berset vor die Medien. Am Morgen fand eine Konferenz mit den Gesundheitsdirektoren der Kantone statt. Die ausserordentliche Lage sei keine Option, sagte der Gesundheitsminister am Sonntag in einem Interview mit dem Westschweizer Fernsehen RTS. Angesprochen auf das Streitthema Skigebiete machte er klar, dass er von den Kantonen erwarte, dass sie diese schliessen, wenn sie die Epidemie nicht mehr unter Kontrolle hätten.