Erpressungsmaterial vernichtet

Was in den Fotos zusehen war und was in den Emails stand, welche als Erpressungsmaterial verwendet wurden, ist nicht bekannt. Laut Bundesanwaltschaft wurde alles belastende Material vernichtet, weil – wie die Bundesanwaltsschaft selber fest hält – Berset sein Amt als Bundesrat nicht mehr richtig ausführen könne.