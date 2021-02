Ein Journalist will wissen, ob der Bundesrat plant, die Massnahmen zu lockern. «Wir sind ständig am schauen, wie sich die Lage entwickelt», sagt Berset. Die Lockerungen sind abhängig von der Entwicklung der Zahlen. «Wir haben höheren Zahlen als unsere Nachbarn», sagt Berset. Die neue Variante breite sich in der Schweiz stark aus. «Die nächsten zwei Wochen werden sehr wichtig», sagt Berset.