Spannungen : Bundesrat Berset verliert langsam die Geduld mit den Kantonen

Langsames Boostern, zögerliche Massnahmen an Schulen: Der Gesundheitsminister kritisiert die Kantone immer deutlicher.

Gesundheitsminister Alain Berset verschärft den Ton gegenüber den Kantonen. Das wurde in der Fragestunde des Nationalrats deutlich. Mehrere Nationalratsmitglieder wollten am Montag wissen, was die Behörden gegen die schwierige Corona-Situation an den Schulen zu tun gedenken. In seinen Antworten brachte Bundesrat Alain Berset seinen Unmut über die Kantone deutlich zum Ausdruck, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.