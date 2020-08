Hausarzt, HMO, Telmed

Heute können Personen, die sich in der Grundversicherung für das Standardmodell entscheiden, den Arzt in ihrer Umgebung frei wählen. Versicherte haben jedoch die Möglichkeit, freiwillig auf die freie Arztwahl zu verzichten: Wer ein Hausarzt-Modell, ein HMO-Modell oder ein Telmed-Modell wählt, muss sich zuerst an einen Hausarzt, an eine HMO-Praxis oder an eine telefonische Beratungsstelle wenden. Dafür gibt es Rabatte auf die Krankenkassenprämie. Geht es nach dem Bundesrat, sollen sich künftig alle Versicherten im Krankheitsfall zuerst an einen festen Ansprechpartner wenden. Möglich sein sollen Ausnahmen etwa für den Besuch beim Augen- oder Frauenarzt.