21. Dezember

Um die 10'000 Touristen aus Grossbritannien sind am Wochenende in die Schweiz gereist, bevor am Sonntagabend per Mitternacht ein Einreiseverbot für sämtliche Reisende aus Grossbritannien verhängt wurde. Grund dafür ist eine neue Mutation des Coronavirus, das in Grossbritannien und Südafrika festgestellt wurde.