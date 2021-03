Er beschliesst keine Änderungen in der Lockerungsstrategie: Weitere Lockerungen sind frühestens am 22. März zu erwarten.



An der Bundesratssitzung über die Corona-Massnahmen stand die Teststrategie ganz zuoberst auf der Traktandenliste. An der Lockerungsstrategie wird vorderhand nichts geändert: Nach wie vor sollen im Falle einer günstigen epidemiologischen Entwicklung am 22. März die nächsten Lockerungsschritte erfolgen. Definitive Entscheide fällt der Bundesrat am 19. März.