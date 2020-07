2,7 Millionen Franken

Bundesrat bewilligte Blocher-Rente trotz negativer Gutachten

Experten wiesen die Landesregierung darauf hin, dass Christoph Blocher nur Anspruch auf 1,1 Millionen Franken habe. Der Bundesrat sprach trotzdem mehr als das Doppelte.

2,7 Millionen Franken soll Alt-Bundesrat Christoph Blocher für entgangene Ruhegehälter erhalten. So hat es der Bundesrat am 1. Juli entschieden. Die Umstände des Beschlusses werfen aber immer mehr Fragen auf: Recherchen des «Tages-Anzeiger» haben ergeben, dass der Landesregierung an ihrer Sitzung zwei Expertenmeinungen vorlagen, die sich mit der rückwirkenden Auszahlung von Ruhegehältern befassen. Ein Gutachten stammt vom Sozialversicherungsexperten Ueli Kieser. Die andere Einschätzung wurde von den Juristen des Bundesamtes für Justiz verfasst. Beide kommen übereinstimmend zum Ergebnis, dass der Rechtsanspruch auf frühere Ruhegehälter nach fünf Jahren verjährt.