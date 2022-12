Führt bald Ex-Marxistin Baume-Schneider die Schweizer Armee?

Wer welches Departement übernehmen wird, wird am Donnerstagnachmittag bekannt werden.

So, wie sich die Ausgangslage präsentiert, ist es durchaus möglich, dass die Ex-Marxistin Baume-Schneider bald der Armee vorsteht und der SVPler Albert Rösti als Asylchef amtet.

Nach der Wahl von Elisabeth Baume-Schneider und Albert Rösti in den Bundesrat drängt sich bereits die nächste Frage auf: Wer wird welches Departement übernehmen?

Nach der Bundesratswahl rückt die Departementsverteilung in den Fokus: Wer wird für die Energieversorgung des Landes zuständig sein? Wer die Fäden im Asylwesen in der Hand halten? Und wer den Ausbau der Armee verantworten? So präsentiert sich die Ausgangslage.