Wegen Omikron – Bundesrat diskutiert an Krisentreffen neue Corona-Massnahmen

Der Bundesrat will eine grössere Zahl von Corona-Massnahmen in die Vernehmlassung schicken, wie 20 Minuten von einer Quelle aus Bundesbern erfahren hat. Welche Massnahmen das sein könnten, schreiben nun Zeitungen von Tamedia . Möglich seien etwa eine Beschränkung privater Treffen auf zehn Personen, ein Verbot von Mannschaftssport im Amateurbereich oder Begrenzungen für Weihnachtsfeste.

Mittlerweile hat die Bundeskanzlei dieses Treffen bestätigt: Sie spricht in einer E-Mail an akkreditierte Bundeshausmedien von einer «ausserordentlichen Sitzung», die am Dienstagnachmittag stattfinden soll. Der Bundesrat werde eine Lagebeurteilung vornehmen und allfällige Beschlüsse nach der Sitzung kommunizieren.