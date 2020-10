Am Mittwoch berät der Bundesrat über einen Kurz-Lockdown in der Schweiz.

In Wales kam so ein sogenannter «Circuit Breaker» bereits zum Einsatz.

Man wolle einen weiteren Lockdown um jeden Preis verhindern, wurden Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset am Sonntag nicht müde zu betonen. An der Medienkonferenz auf Fachebene vom Dienstag sagte Stefan Kuster vom BAG, auf Nachstochern eines Journalisten in der Fragerunde , dass man auch Kurz-Lockdowns prüfe. Sogenannte «Circuit Breaker», wie sie beispielsweise in Wales zur Anwendung kommen. Allerdings nicht mit konkreter Umsetzungsabsicht, man prüfe grundsätzlich alle Möglichkeiten.

Kurz-Lockdown als strengstes Szenario

Erst am vergangenen Sonntag kündigten Sommaruga und Berset in einer Medienkonferenz die neuen Massnahmen gegen das Coronavirus an. Dies vor dem Hintergrund der rasant steigenden Infektionszahlen in der Schweiz. Dazu gehören eine schweizweit einheitliche Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen, eine 15-Personen-Grenze für private Veranstaltungen, ein öffentliches Versammlungsverbot für mehr als 15 Personen und eine Sitzpflicht für das Konsumieren in Bars und Restaurants.