Abstimmungsumfrage – Bundesrat droht mit dem Mediengesetz zu scheitern

SVP-Nationalrat Gregor Rutz ist der Ansicht, dass vielen Parlamentariern und Parlamentarierinnen von Anfang an nicht wohl gewesen sei beim Mediengesetz und die Stimmung nun immer mehr in ein Nein kippe.

«Keine Zustände wie in China oder Russland»

Deshalb sei es beim Mediengesetz wie bei allen komplexen Gesetzesvorlagen: «Sie gewinnen an Zustimmung, je besser die Stimmenden informiert sind.» Wenn das Zeitungssterben so weitergehe, hätten wir in der Schweiz bald Verhältnisse wie in Russland, China, in der Türkei und anderen Staaten mit totalitären Zügen, sagt Aebischer.