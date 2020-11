«Schlamassel habt ihr selbst angerichtet»Bundesrat erntet Shitstorm für Corona-Appell

Bundesrat und Taskforce schieben sich die Schuld zu

Der Bundesrat wird offen kritisiert, er habe die zweite Welle verschlafen und zu spät Massnahmen ergriffen. Gemäss der «NZZ» wehrt sich Berset dagegen: In mehreren Interviews habe er darauf hingewiesen, dass der Bund nicht früher habe entscheiden können, weil ihm dazu schlicht die nötigen Informationen gefehlt hätten. Erst am 16. Oktober habe die Taskforce dem Bundesrat ein Papier vorgelegt, in dem sie vor einer raschen Verdoppelung der Fallzahlen gewarnt habe. Laut der Zeitung bewegt Berset sich damit auf dünnem Eis: Ein zentrales Dokument zeige, dass die Taskforce bereits am 9. Oktober eine deutliche Lagebeurteilung vorgelegt habe. Der Konflikt zwischen einzelnen Mitgliedern der Taskforce und dem Bundesrat ist auch auf Twitter entflammt. So schrieb etwa der Epidemiologe Christian Althaus, der auch Mitglied der Taskforce ist, am 26. Oktober offen von einem «politischen Totalversagen der Schweiz».