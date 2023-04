Bern: Bundesrat erteilt SRG vorerst keine neue Konzession

Anlässlich seiner Sitzung vom 26. April 2023 habe der Bundesrat nun aber entschieden, die Arbeiten an der neuen SRG-Konzession momentan zu unterbrechen.

Die geltende SRG-Konzession läuft Ende 2024 aus. Der Bundesrat hat am 7. September 2022 das Uvek beauftragt, die Arbeiten zur neuen Konzession in die Hand zu nehmen.

Die Arbeiten an der neuen SRG-Konzession werden vom Bundesrat jedoch vorerst unterbrochen.

Der Bundesrat anerkenne die Bedeutung einer regional verankerten SRG und wolle innert Jahresfrist eine Gesamtschau über deren künftige Entwicklung vornehmen. Daher hat er am 26. April 2023 den Grundsatzentscheid getroffen, die heutige SRG-Konzession, die Ende 2024 ausläuft, zu verlängern. Die Dauer dieser Verlängerung werde der Bundesrat zu einem späteren Zeitpunkt festlegen.

Arbeiten an neuer SRG-Konzession werden unterbrochen

Die geltende SRG-Konzession läuft Ende 2024 aus. Der Bundesrat hat am 7. September 2022 das Uvek beauftragt, die Arbeiten zur neuen Konzession in die Hand zu nehmen. Anlässlich seiner Sitzung vom 26. April 2023 habe der Bundesrat nun aber entschieden, die Arbeiten an der neuen SRG-Konzession momentan zu unterbrechen. Mit der Sistierung wolle sich der Bundesrat verschiedene Handlungsoptionen für das weitere Vorgehen offenhalten.



Der Bundesrat plane innert Jahresfrist eine Gesamtschau zur SRG vorzunehmen, dies auch unter Einbezug der Eidgenössischen Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)», sollte diese dereinst eingereicht werden. Über die Dauer der Verlängerung der heutigen Konzession werde der Bundesrat zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.