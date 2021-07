Viele offene Fragen - Bundesrat gerät wegen Kampfjet-Entscheid unter Druck

Der Bundesrat hat entschieden: Künftig sollen die amerikanischen F-35 Kampfjets in der Schweiz zum Einsatz kommen.

Bereits machen sich die Aufsichtsorgane bereit, um die Auswahlprozedur zu durchleuchten. «Wir haben die Hinweise aus den Medien, dass die Kampfjet-Evaluation mit Problemen behaftet sein könnte, zur Kenntnis genommen», sagt Mitte-Nationalrat Nicolo Paganini gegenüber der «SonntagsZeitung». Er leitet den VBS-Ausschuss der Geschäftsprüfungskommission. «Sollten sich die Anhaltspunkte verdichten, werden wir dem nachgehen.» Dem Vernehmen nach wurde diese Woche ein erster Antrag in der Kommission eingereicht und diskutiert. Auch die Finanzkontrolle kündigt an, die Risiken der Kampfjet-Beschaffung prüfen zu wollen.

Mit dem Entscheid hat der Bundesrat auch seine europäischen Partner vor den Kopf gestossen, schreibt der «SonntagsBlick». Auch weil das Bieterverfahren hohe Kosten verursacht hat. Es heisst laut Zeitung aus internen Kreisen, Airbus habe für den dreijährigen Auswahlprozess 15 Millionen Euro ausgegeben. Demnächst findet in Bern ein Debriefing mit den unterlegenen Anbietern statt, wo Fragen nach den Gründen des Entscheids gestellt werden. Auch wolle man wissen, wie der amerikanische Kampfjet-Bauer Lockheed Martin die europäischen Mitbewerber so deutlich im Preis so deutlich unterbieten konnte – um 2 Milliarden Euro.