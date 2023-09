Bundesrat Guy Parmelin: Das spricht für einen Rücktritt

Guy Parmelin an der Herbstsession im Bundeshaus am 20.09.2023 – war es einer seiner letzten Auftritte im Bundeshaus?

Bereits nach Alain Bersets Rücktritt Ende Juni spekulierte man darüber, ob auch Bundesrat Guy Parmelin von der SVP vorzeitig abtritt. Bisher wurden diese Gerüchte nicht nur von ihm, sondern auch von seiner Partei dementiert. Über X ehemals Twitter schrieb Parmelin damals: «Um Klarheit zu schaffen, bestätige ich gerne, dass ich in der Wintersession 2023 zur Wiederwahl in den Bundesrat antrete. Ich bin hoch motiviert!»

Offenbar reicht dieses Dementi nicht, um die Spekulationen nachhaltig aus dem Weg zu räumen. Denn auch jetzt wird getuschelt, ob Parmelin es sich nicht doch anders überlegt. Das berichtet das «Tagblatt» . Am kommenden Freitag ist der letzte Tag der Legislaturperiode 2019 bis 2023 – und somit auch die letzte Gelegenheit, einen möglichen Rücktritt dem Parlament und dem Bundesrat sauber zu kommunizieren.

Was dafür spricht

Aber warum sollte Guy Parmelin überhaupt zurücktreten? Zwei Gründe werden genannt: Erstens sein Alter und zweitens sein Rückenleiden. Zu Punkt Eins sei gesagt, dass Parmelin am 9. November 64 Jahre alt wird – mit 65 könnte er aber regulär in Pension gehen. Deswegen ist es zumindest fraglich, ob er wirklich vier weitere Jahre als Bundesrat amtieren will. Ausserdem wurde immer wieder auf gesundheitliche Probleme angespielt. Offenbar leidet der SVPler schon länger unter Rückenbeschwerden.