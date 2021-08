Seit 2019 blockiert - Bundesrat gibt grünes Licht für Kohäsionsmilliarde

1 / 4 Die EU verlangt von der Schweiz als Gegenzug zum Zugang zum Binnenmarkt Zahlungen in der Höhe von rund einer Milliarde Franken. REUTERS 2019 blockierte das Parlament in Bern die Zahlungen. Im selben Jahr hatte Brüssel der Schweiz die Börsenäquivalenz entzogen. 20min/Michael Scherrer Nun will der Bundesrat, dass die Gelder gezahlt werden. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Der Bundesrat hat am Mittwoch in einer Botschaft die «Kohäsionsmilliarde» für die EU freigegeben.

Das Geld für die östlichen EU-Mitgliedsstaaten ist seit Herbst 2018 blockiert.

Ob sich für die Freigabe der Gelder im Parlament genügend Stimmen finden werden, bleibt aber unklar.

Der Bundesrat hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass er grünes Licht für die sogenannte «Kohäsionsmilliarde» an die EU gibt. Mit dem Geld werden die neuen EU-Mitgliedstaaten im Osten unterstützt. Nun geht das Geschäft ins Parlament. Der Bundesrat fordert dieses in seiner Medienmitteilung auf, «so rasch als möglich» zu handeln. Ob sich für den Vorschlag allerdings eine Mehrheit finden lässt, steht nach wie vor offen.

Kritiker dürften Botschaft unter Beschuss nehmen

Dass der Bundesrat nun handeln will, kann auf die abgebrochenen Gespräche mit der EU zum Rahmenabkommen zurückgeführt werden. Nach deren Scheitern ist noch immer unklar, wie die Schweiz ihre Beziehungen mit der EU weiterführen möchte. Bereits sind von Seiten der EU erste Gegenmassnahmen erfolgt, wie der Ausschluss von hiesigen Forschern im Förderprogramm Horizon. «Mit der raschen Umsetzung des Beitrags will der Bundesrat der Dynamik in den Beziehungen zur EU nach der Beendigung der Verhandlungen eines institutionellen Abkommens einen neuen Impuls geben.» heisst es in einer Medienmitteilung, die Bundesratssprecher André Simmonazzi am Montag teilte.

Im Dezember 2019 hatte das Schweizer Parlament die Zahlung der Milliarde ausgesetzt, nachdem die EU der Schweiz ein Jahr zuvor die Börsenäquivalenz entzogen hatte. Konkret sollen um die 1047 Millionen Franken überwiesen werden. Diese sind für ausgewählte Projekte in den östlichen Mitgliedstaaten gedacht. Mit dem Projekt will die EU die Ungleichheit zwischen den Mitgliedsländern reduzieren und Ländern wie Bulgarien, Rumänien oder Kroatien, die nach 2004 beigetreten sind, unter die Arme greifen.

Im Parlament dürfte die Freigabe der Gelder in der kommenden Herbstsession hitzig debattiert werden. Kritiker dürften weiterhin ein Entgegenkommen der EU in anderen Feldern wünschen. Ausserdem dürften sie einer weiteren Provision in den Vereinbarungen über die Zahlungen kritisch gegenüber stehen, über die die «NZZ» im Juni berichtete: Demnach verlangt die EU von der Schweiz künftig regelmässige Beiträge.