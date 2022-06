Tardoc: Bundesrat gibt kein grünes Licht für Ärzte-Tarifsystem Tardoc 

Am Freitag hat nun der Bundesrat entschieden, Tardoc in der vorliegenden Version noch nicht zu genehmigen. Er schreibt in seiner Mitteilung zwar, er erkenne die geleisteten Arbeiten und die gemachten Fortschritte an, stelle aber fest, dass die neue Vorlage die gesetzlichen Anforderungen nicht erfülle, insbesondere hinsichtlich der Kostenneutralität nicht. Ein Problem: Beim Übergang vom alten auf das neue System würden Mehrkosten anfallen. «Die Kostenneutralität ist nach wie vor nicht gegeben. Sie ist aber eines der Kriterien für eine Genehmigung», schreibt der Bundesrat.

«Nicht das Ende von Tardoc»

Damit geht es in eine neue Verhandlungsrunde. «Wir fordern die Partner der Organisation auf, die Weiterentwicklung dieser neuen Tarifstruktur im Rahmen der nationalen Tariforganisation weiterzuführen», sagte Bundesrat Alain Berset am Freitag an einer Medienkonferenz. Bis Ende 2023 soll in einer neuen Version gezeigt werden, wie die kostenneutrale Einführung des Tarifs sichergestellt werden kann. «Nachzureichen sind zudem ein langfristiges Monitoring von Tardoc sowie ein Konzept, in dem detailliert dargelegt wird, wie und bis wann die im Bericht des BAG aufgezeigten Mängel behoben werden», heisst es in der Mitteilung.